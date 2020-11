Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club d’Olivier Giroud pourrait être…

Publié le 18 novembre 2020 à 18h30 par T.M.

Malgré l’arrivée de Luis Henrique, l’OM n’a toujours pas de solution derrière Dario Benedetto en difficulté. Alors qu’une grosse occasion devrait se présenter avec Olivier Giroud, pas sûr que les Phocéens réussissent à rafler la mise pour l’international français dont le départ de Chelsea semble se préciser.

Lors du dernier mercato, André Villas-Boas avait différentes priorités pour renforcer son effectif à l’OM. Celles-ci ont été entendues, accueillant pas moins de 5 recrues durant cette fenêtre de recrutement. L’une des demandes de l’entraîneur phocéen était notamment d’attirer un nouvel attaquant, afin d’avoir une autre solution autre que Dario Benedetto. Finalement, c’est Luis Henrique qui a été recruté, mais le Brésilien est un ailier. Par conséquent, le dossier de l’attaquant serait toujours ouvert à l’OM. D’ailleurs, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Pablo Longoria garde notamment un oeil sur Boulaye Dia, qui flambe depuis le début de la saison sous le maillot de Reims. Déjà intéressés par le Rémois cet été, les Phocéens le gardent donc toujours à l’oeuvre. Une belle opportunité qui pourrait toutefois ne pas être la seule. En effet, ce mardi, Téléfoot a annoncé que l’OM ne manquait pas une miette de ce qui se passe actuellement autour d’Olivier Giroud. Ayant un temps de jeu très faible à Chelsea, l’international français pourrait bien faire ses valises en janvier afin d’avoir un temps jeu maximum et ainsi garder ses chances d’être appelé par Didier Deschamps pour l’Euro. Une belle opportunité pour l’OM, mais si cela s’annonce très compliqué…

Direction l’Inter Milan ?