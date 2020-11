Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prêt à sauter sur l’occasion pour Olivier Giroud ?

Publié le 17 novembre 2020 à 20h30 par T.M.

Alors que l’arrivée de Luis Henrique n’a pas réussi à combler les besoin d’André Villas-Boas pour le secteur offensif de l’OM, le dossier de l’attaquant pourrait revenir d’actualité en janvier sur la Canebière. Et pour cela, les Phocéens pourraient notamment saisir l’occasion qui se présenterait avec Olivier Giroud, en grande difficulté à Chelsea.

Titulaire ce mardi avec l’équipe de France pour affronter la Suède, Olivier Giroud ne semble toutefois plus aussi indiscutable que par le passé aux yeux de Didier Deschamps. En effet, l’international français manque cruellement de temps de jeu à Chelsea, n’étant pas un premier choix aux yeux de Frank Lampard. Un manque de rythme qui s’en ressent sur ses prestations quand il est aligné avec les Bleus. A l’approche du mercato hivernal de janvier, cela relance donc les débats autour de son avenir chez les Blues. Dernièrement, Didier Deschamps n’avait d’ailleurs pas hésité à avertir Giroud à propos de sa situation. Si l’ancien de Montpellier veut être à l’Euro, il doit retrouver une situation stable et cela semble difficilement envisageable à Chelsea. Un départ pourrait donc être à l’ordre du jour d’ici quelques semaines. Mais pour aller où ?

L’OM à l’affût !

Dans les prochains jours, l’avenir d’Olivier Giroud devrait donc animer le marché des transferts. Néanmoins, l’attaquant de Chelsea semble d’ores et déjà avoir pris sa décision. En effet, selon les informations de Téléfoot , le champion du monde aurait décidé de faire ses valises durant le mois de janvier. En effet, Giroud aurait un grand objectif : retrouver du temps de jeu pour disputer l’Euro avec l’équipe de France, avant de pourquoi se mettre à rêver d’être avec les Bleus pour la Coupe du monde au Qatar. L’heure du départ aurait donc sonné et Olivier Giroud aurait déjà des options pour rebondir, notamment du côté de Ligue 1. Du côté de l’OM, on serait ainsi vigilant sur ce dossier, de même que l’OL et les Girondins de Bordeaux, où évolue déjà son grand ami, Laurent Koscielny. Etant visiblement toujours à la recherche d’un attaquant, les Phocéens pourraient donc sauter sur l’occasion avec le buteur de 34 ans. A moins que ce dernier ne choisisse autre chose pour continuer sa carrière.

Giroud voit les choses en grand