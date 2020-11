Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Giroud prêt à quitter Chelsea ?

Publié le 17 novembre 2020 à 17h20 par La rédaction

Avec l’Euro qui se dispute l’été prochain, Olivier Giroud a reçu un message clair de Didier Deschamps : il doit jouer. Un avertissement qui pourrait bien faire réagir le buteur de Chelsea.