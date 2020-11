Foot - Mercato - Inter

Mercato - Inter : Antonio Conte veut revenir en Premier League !

Publié le 17 novembre 2020 à 15h37 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022 à l’Inter, Antonio Conte est heureux au sein du club lombard. Cependant, sa famille souhaite à terme retourner en Angleterre.