Mercato - PSG : Marquinhos affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 17h15 par A.D.

Marquinhos fait le plus grand bonheur du PSG depuis son arrivée à l'été 2013. Et cela pourrait encore continuer un certain temps. Comme il l'a lui-même confié, le capitaine parisien se verrait bien finir sa carrière dans le club de la capitale.

Lors de l'été 2013, le PSG s'est attaché les services de Marquinhos. Pour une somme légèrement supérieure à 30M€, le club de la capitale a convaincu l'AS Rome de lui céder son défenseur brésilien. Alors qu'il a déjà effectué sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Marquinhos, qui a récupéré le brassard de capitaine depuis le départ de Thiago Silva, ne s'imagine pas changer de club avant de prendre sa retraite sportive. Interrogé sur son avenir, Marquinhos a expliqué clairement qu'il comptait tirer sa révérence au PSG.

Une fin de carrière au PSG pour Marquinhos ?