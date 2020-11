Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de Javier Tebas sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 17 novembre 2020 à 17h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, Javier Tebas en a profité pour glisser un nouveau tacle à Manchester City, principal candidat pour recruter La Pulga.

Cet été, Lionel Messi a tout tenté pour quitter le FC Barcelone. Fatigué par la direction du club présidé par Josep Maria Bartomeu, l'Argentin voulait activer une clause lui permettant de partir libre à la fin de chaque saison. Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire qui a décalé toutes les dates, les dirigeants catalans ont estimé que cette clause n'était plus valable. Par conséquent, Lionel Messi a été contraint de rester au Barça contre son gré. La Pulga sera d'ailleurs le principal enjeu de l'élection à la présidence du club puisque son contrat prend fin en juin prochain. Un départ est donc toujours dans les tuyaux, notamment vers Manchester City. Ce qui a le don d'agacer Javier Tebas, président de La Liga .

«City joue en dehors des règles financières de l'UEFA»