Mercato - Barcelone : Un duel avec le Real Madrid pour un protégé de Guardiola ?

Publié le 18 novembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Faisant d’Eric Garcia une priorité pour son mercato hivernal, le FC Barcelone pourrait bien être contraint d’aller au bras de fer avec le Real Madrid pour le défenseur de Manchester City.

Passé par La Masia , Eric Garcia a pris la direction de Manchester City à seulement 16 ans afin d’avoir la possibilité d’être lancé dans le grand bain professionnel par Pep Guardiola. Mais Garcia compterait à présent tourner la page comme l’entraîneur des Skyblues l’a assuré cet été. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le défenseur central des Citizens serait la priorité hivernale du FC Barcelone avec Memphis Depay notamment. Cependant, le Real Madrid serait susceptible de pimenter ce dossier.

Le Real Madrid pour chambouler les plans du Barça avec Garcia ?