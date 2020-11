Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Pochettino annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que son nom est cité du côté du PSG en cas de départ de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino aurait les idées claires concernant son avenir.

En froid avec Leonardo, Thomas Tuchel ne devrait plus être l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Le contrat de l'Allemand court jusqu'en juin prochain, et les derniers résultats décevants du club de la capitale en Ligue des champions ne jouent pas en sa faveur. Ainsi, plusieurs noms apparaissent déjà pour prendre sa succession, à l'instar de Thiago Motta, Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Ce dernier est libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en novembre 2019 et souhaiterait reprendre du service. Dans des propos accordés à l' Evening Standard , Ossie Ardiles, l'un de ses amis, reconnaît que Pochettino est prêt à retrouver un banc de touche, et l'Argentin aurait déjà les idées claires concernant son prochain club.

« Il sait exactement ce qu'il veut faire »