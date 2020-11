Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Joao Felix lâche un indice de taille pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 18h45 par Th.B.

En pleine forme à l’Atletico de Madrid en ce début de saison, Joao Felix est annoncé au PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais comme la presse portugaise l’a souligné, l’attaquant des Colchoneros est bien au sein du club rojiblanco.

Et si le successeur au PSG de Kylian Mbappé annoncé partant pour le Real Madrid ou Liverpool se nommait Joao Felix ? C’est du moins l’information que Ok Diario a communiqué dernièrement de la bouche d’Eduardo Inda. Néanmoins, outre la difficulté de cette opération en raison de son prix, sa clause libératoire étant fixée à 300M€, il faudrait également convaincre Joao Felix. Arrivé à l’été 2019 en provenance du Benfica Lisbonne, l’international portugais n’aurait nullement l’intention de s’en aller dès le prochain mercato estival selon Record. Et le principal intéressé a confirmé cette tendance. De quoi compliquer la tâche du PSG.

« Je vais continuer à travailler pour apporter de la joie aux fans et à l'Atlético »