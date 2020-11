Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, PSG… Camavinga se livre sur son avenir incertain !

Publié le 18 novembre 2020 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sans cesse annoncé dans le collimateur de grosses écuries telles que le Real Madrid, le PSG, la Juventus et Manchester United, Eduardo Camavinga a fait un point sur sa situation personnelle au Stade Rennais. Et l’international français laisser encore planer le doute…

Alors qu’il est en train de se faire une place indéboulonnable dans la liste des 23 de Didier Deschamps en équipe de France et qu’il ne cesse de monter en puissance avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (18 ans) est-il en train de vivre ses derniers mois en Ligue 1 ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec son club formateur, le jeune milieu de terrain intéresse de nombreux cadors européens comme le Real Madrid, le PSG, la Juventus, Manchester United ou encore Manchester City, et la bataille s’annonce donc très rude dès l’été prochain pour rafler la mise avec Camavinga. Mais qu’en est-il dans l’esprit du jeune international tricolore ? Envisage-t-il déjà un départ en 2021, ou bien prolongera-t-il son contrat avec Rennes ?

« J’ai un contrat, on verra plus tard »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Eduardo Camavinga a d’abord fait un point sur l’attraction qu’il suscite sur le marché des transferts avec ses différents prétendants XXL : « Tout ce qui se dit sur mon avenir ? Je vois, mais ce n'est pas quelque chose qui va me rentrer dans la tête et à laquelle je vais penser constamment. Je fais la part des choses, ça ne va pas me distraire. Ça fait plaisir de recevoir des éloges mais ce n'est pas quelque chose qui va me rentrer dans la tête. Les clubs sur moi ? Je vois, j'entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant. J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard », a expliqué Camavinga, qui a ensuite évoqué une possible prolongation de contrat avec le Stade Rennais.

« On a encore le temps »