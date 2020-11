Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo continue de galérer dans ce dossier XXL !

Publié le 18 novembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Thiago Silva ayant quitté le PSG cet été, Leonardo a multiplié les pistes ces dernières semaines pour assurer la succession du défenseur central brésilien. Et la dernière en date, qui menait à Sergio Ramos, semble également sur le point d’échouer puisque l’international espagnol devrait prolonger avec le Real Madrid.

« Le départ de Thiago Silva ? C'était un moment où on ne pouvait pas donner exactement ce qu'il voulait. C'était un problème financier et de génération. C'était le moment de Marquinhos et Kimpembe. C'était des décisions difficiles. Après on peut se tromper », expliquait récemment Leonardo au micro de PSG TV sur les coulisses du départ de Thiago Silva, qui est parti libre du PSG en août dernier après le Final 8 puisque son contrat arrivait à expiration. La direction parisienne a donc opté pour un choix fort en ne prolongeant pas son emblématique capitaine, mais au cours du mercato estival, Thiago Silva n’a pas été remplacé par un nouveau défenseur central de renom. Et pourtant, les pistes n’ont pas manqué pour le PSG…

Sergio Ramos, c’est terminé ?

Ces derniers jours, il a beaucoup été question d’une arrivée de Sergio Ramos l’été prochain au PSG puisque, comme Thiago Silva, l’emblématique défenseur espagnol arrivera au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin prochain. Leonardo aurait donc tenté de s’engouffrer afin de boucler ce dossier XXL, mais selon les dernières tendances dégagées ce mercredi par la Cadena Ser, Ramos aurait finalement trouvé un accord avec le Real Madrid sur les bases d’une prolongation de contrat de deux ans. En clair, le PSG ne devrait donc pas attirer gratuitement le défenseur espagnol l’été prochain, ce qui symboliserait donc un nouvel échec pour Leonardo dans l’optique de la succession de Thiago Silva. ET ce n’est pas le premier…

