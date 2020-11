Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a enfin tranché pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 18 novembre 2020 à 8h19

Annoncé avec insistance ces derniers jours dans le collimateur du PSG puisque son contrat avec le Real Madrid arrive à expiration, Sergio Ramos aurait finalement décidé de prolonger de deux ans avec le club merengue.

C’est un fait, le feuilleton Sergio Ramos ne cesse de faire couler beaucoup d’encre depuis quelque temps au Real Madrid ! En effet, l’emblématique défenseur espagnol de 34 ans, en fin de contrat avec la Casa Blanca en juin prochain, ne semblait pas certain de poursuivre l’aventure dans la capitale ibérique. Le PSG est toujours en quête du digne successeur de Thiago Silva en charnière centrale, et Ramos serait la nouvelle priorité de Leonardo qui souhaitait l’attirer libre au Parc des Princes l’été prochain. Toutefois, le directeur sportif du PSG va devoir se faire une raison pour Sergio Ramos…

Ramos devrait prolonger deux ans au Real