Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre du Qatar pour Sergio Ramos ? Le Real Madrid serait catégorique !

Publié le 18 novembre 2020 à 7h15 par B.C.

Depuis plusieurs jours, la situation de Sergio Ramos fait énormément parler. Arrivant en fin de contrat avec le Real Madrid, l'Espagnol aurait reçu une grosse proposition de la part du PSG. Mais au sein de la Casa Blanca, on ne croirait pas à ces révélations...

Véritable cadre du Real Madrid, Sergio Ramos est à un tournant de sa carrière. À 34 ans, le défenseur espagnol souhaiterait prolonger de plusieurs années avec les Merengue , mais Florentino Pérez désire actuellement poursuivre sa politique de reconduction des contrats avec les trentenaires en n'offrant qu'une année supplémentaire à son capitaine. Pas de quoi satisfaire ce dernier, libre à l'issue de la saison. Ainsi, la situation de Sergio Ramos suscite des convoitises, et selon la presse espagnole, le PSG serait prêt à faire de gros efforts pour le convaincre de rallier la capitale française. AS a révélé ce lundi que le PSG aurait proposé un contrat de trois ans à Sergio Ramos assorti d'un salaire de 20M€, soit 8M€ de plus que sa rémunération actuelle au Real Madrid. Une offre qui ferait douter les Merengue ...

Une offre XXL du PSG pour Ramos ? La Real Madrid n'y croit pas