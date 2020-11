Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après avoir snobé le PSG cet été, Lucas Hernandez s’explique !

Publié le 17 novembre 2020 à 10h15 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ ayant été dans une situation sportive délicate au Bayern Munich, Lucas Hernandez a revu sa position et a préféré faire faux bond au PSG afin de rester en Bavière. Pour France Football, le champion du monde a donné ses raisons.

C’était l’un des gros dossiers du tout début du mercato. N’ayant pas connu une première saison facile du côté de la Bavière, Lucas Hernandez aurait pris en considération un départ du Bayern Munich pour un transfert au PSG. Cependant, après quelques jours de spéculation et une discussion avec Didier Deschamps, que le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 23 juin dernier, le champion du monde tricolore a décidé de passer l’été au Bayern Munich où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Et selon les propos du principal intéressé, ses doutes ont été vu dissipé, si bien qu’un départ n’ait jamais été à l’ordre du jour.

« Pas une seule seconde je n’ai envisagé un départ précipité »