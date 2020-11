Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace se profile dans le dossier Boulaye Dia !

Publié le 18 novembre 2020 à 11h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresse à Boulaye Dia. Mais les prestations de l'attaquant du Stade de Reims attirent d'autres clubs. Et non des moindres.

Dans les prochaines semaines, l'objectif de l'Olympique de Marseille sera d'attirer un avant-centre. Après avoir exploré différentes pistes cet été, le club phocéen a finalement décidé de miser sur Luis Henrique, un pari sur l'avenir. Et surtout, le jeune brésilien est plus un ailier qu'un numéro 9. Par conséquent, Dario Benedetto est toujours sans concurrence à son poste et compte tenu de ses prestations depuis le début de saison, l'OM va rapidement se remettre en quête d'un avant-centre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Boulaye Dia a ainsi été réactivée.

Des grands clubs européens sur Boulaye Dia ?