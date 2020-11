Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisse pour Varane !

Publié le 18 novembre 2020 à 10h00 par Th.B.

Déjà dans le viseur de Manchester United en 2018, Raphaël Varane serait toujours une option prise en considération par les Red Devils. Cependant, d’autres clubs cultiveraient le désir de recruter le défenseur du Real Madrid.

Le temps passe. L’été prochain, Raphaël Varane soufflera sa 10ème bougie en tant que joueur du Real Madrid. Ayant connu des débuts difficiles en raison d’une forte concurrence à son poste avec Pepe notamment, celui qui est devenu au fil des saisons champion du monde avec la France est également parvenu à pleinement s’imposer à la Casa Blanca . Néanmoins, le défenseur central de 27 ans, n’est pas irréprochable avec les Merengue . Dernièrement, Varane a inscrit deux buts contre son camp et sa mauvaise performance lors du dernier 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City resterait toujours dans les têtes du côté du Real Madrid. Malgré cela, sa cote sur le marché semble être toujours très belle. La presse transalpine révélait un intérêt de la Juventus ces derniers temps. Mais c’est du côté de l’Angleterre que Raphaël Varane pourrait poursuivre sa carrière dans les prochains mois.

Changement de représentants pour Varane, une flopée de clubs intéressés