Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gueye, Paredes... Leonardo a tenté un gros coup cet été !

Publié le 18 novembre 2020 à 11h15 par A.M.

Contraint de se montrer créatif cet été, Leonardo a bouclé plusieurs transactions sous la forme de prêts. Mais le directeur sportif du PSG a également tenté des échanges. Explications.

Cet été, le football n'a pas échappé aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Y compris le PSG. En effet, malgré sa puissance financière, le club de la capitale a dû se montrer créatif pour se renforcer durant le mercato. C'est ainsi qu'après avoir obtenu une baisse significative du montant de l'option d'achat de Mauro Icardi, Leonardo a bouclé trois arrivées sous la forme de prêt, à savoir Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira. D'autres parts, Alexandre Letellier et Rafinha sont arrivés libres. Mais le directeur sportif du PSG en voulait plus.

Le PSG a offert Gueye puis Paredes à l'Inter pour Eriksen