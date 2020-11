Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un message lourd de sens pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 10h30 par B.C.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font indique vouloir conserver Lionel Messi à l'issue de son contrat, et espérerait même lui proposer un rôle au sein du club dès la fin de sa carrière.

Désireux de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi est finalement resté, ne voulant pas entrer en conflit juridique avec son club de cœur. Cependant, le contrat de l'Argentin prendra fin à l'issue de la saison, et une prolongation ne semble pas d'actualité. Lionel Messi sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier, et plusieurs mastodontes européens à l'instar du PSG ou de Manchester City devraient venir prendre la température. Le sextuple Ballon d'Or devrait néanmoins prendre le temps de connaître l'identité du nouveau président du FC Barcelone avant de prendre une décision définitive. Les élections auront lieu le 24 janvier, et le cas de l'Argentin sera au cœur de la campagne électorale. Interrogé sur le cas Messi, Victor Font, annoncé comme l'un des favoris pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu, indique vouloir absolument retenir la star du club culé, et le candidat a d'ailleurs des plans importants le concernant malgré le contexte économique.

« Il est essentiel de retenir Lionel Messi »