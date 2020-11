Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Sergio Ramos !

Publié le 18 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos serait dans le viseur de Leonardo pour renforcer la défense du PSG la saison prochaine. Toutefois, le directeur sportif brésilien pourrait avoir définitivement perdu espoir avec le capitaine Merengue, qui serait prêt à prendre sa retraite au Real Madrid.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva au sein de la charnière centrale du PSG, Leonardo aurait fait de Sergio Ramos l'une de ses priorités en défense. Le directeur sportif brésilien aurait offert un contrat de 20M€ pour le défenseur de 34 ans, qui aurait de quoi poser question du côté de Madrid. Toutefois, le dossier semble se compliquer de jour en jour pour Leonardo et le PSG. Outre la concurrence de l'AC Milan, qui aurait d'ores et déjà discuté avec l'agent de l'international espagnol, le capitaine du Real Madrid serait plus proche d'une prolongation chez les Merengues...

Ramos prêt à prendre sa retraite au Real Madrid ?