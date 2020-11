Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos laisse la voie libre à Leonardo dans un dossier colossal !

Publié le 18 novembre 2020 à 13h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos devrait finalement rester au Real Madrid, cela pourrait laisser le champ libre au PSG dans le dossier David Alaba. Explications.

Dans les prochaines semaines, les enjeux seront nombreux concernant les joueurs libres. Et pour cause, compte tenu du contexte actuel, plusieurs joueurs importants voient leur contrat prendre fin en juin prochain. C'est le cas de Sergio Ramos au Real Madrid. Mais alors que le PSG aurait tenté de l'attirer libre en lui proposant un gros salaire, l'international espagnol devrait finalement prolonger son bail avec le club merengue. Une déception pour les Parisiens qui pourraient toutefois rapidement se remettre de cet échec.

En conservant Ramos, le Real abandonnera la piste Alaba