Mercato - Barcelone : Les vérités de cet international brésilien sur l’intérêt du Barça !

Publié le 17 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

En fin de contrat avec Chelsea, Willian était libre de s'engager dans le club de son choix cet été. Après avoir finalement rejoint Arsenal, l'ailier a également détaillé ses contacts avec le FC Barcelone.

Les joueurs en fin de contrat agitent le mercato. David Alaba et Sergio Ramos sont au cœur des dossiers brulants pour l'été prochain. Ce ne sont pas les premiers, ce ne seront pas les derniers. Les transferts libres ont d'ailleurs animé le marché londonien la saison dernière. Après s'être renforcé avec d’innombrables recrues, Chelsea a également mis la main sur Thiago Silva que le PSG n'avait pas prolongé. Dans le sens des départs, les Blues ont perdu, de la même manière, Willian. L'ailier de 32 ans a filé chez les rivaux d'Arsenal.

« Je n'ai pas eu connaissance d'une offre officielle de Barcelone »