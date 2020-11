Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'étonnante sortie de Riolo sur l'avenir de Villas-Boas...

Publié le 17 novembre 2020 à 22h45 par La rédaction

En fin de contrat à l'OM, André Villas-Boas pourrait donc partir en fin de saison. D'ailleurs, pour Daniel Riolo, cela serait comme si c'était déjà fait...

Arrivé à l'OM à l'été 2019, André Villas-Boas est lié au club phocéen jusqu'à la fin de la saison. En fin de contrat, son avenir est loin d'être fixé. Le technicien portugais retarderait d'ailleurs l'échéance pour envisager une prolongation. « En février, on pourra en parler » , avait même lâché le coach marseillais à l' AFP . Mais depuis, André Villas-Boas a partagé ses envies d'entraîner au Brésil et au Japon.

« Villas-Boas a déjà quitté l'OM dans sa tête »