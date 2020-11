Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Villas-Boas sur son plan de carrière !

Publié le 16 novembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas à la tête de l’OM est toujours incertain, le coach portugais s’est livré à quelques révélations qui auraient pu le conduire au Brésil.

Sous contrat avec l'OM jusqu'à la fin de la saison, l’avenir d'André Villas-Boas n’est toujours pas réglé. En fin de contrat en juin prochain, le coach portugais avait déjà clamé ses envies de rejoindre un jour le FC Porto, son club de cœur. L’un de ses anciens collaborateurs à Chelsea, Christophe Lollichon, a aussi récemment expliqué que Villas-Boas serait « tout à fait capable d’arrêter sans rien demander », mais le coach portugais aurait également d’autres projets pour l’après OM.

« J’ai deux grands objectifs : entraîner au Brésil et au Japon »