OM : Pierre Ménès pointe du doigt Steve Mandanda !

Publié le 12 novembre 2020 à 23h45 par G.d.S.S.

Titularisé par Didier Deschamps mercredi soir contre la Finlande, Steve Mandanda n’a pas été impérial sur les deux buts encaissés par l’équipe de France. Pierre Ménès juge la prestation du gardien de l’OM.

Pour la rencontre amicale entre l’équipe de France et la Finlande mercredi soir (défaire 2-0), Didier Deschamps avait choisi de titulariser Steve Mandanda à la place d’Hugo Lloris. L’occasion pour le portier de l’OM d’honorer sa 34esélection avec les Bleus, mais rien ne s’est passé comme prévu puisque l’équipe de France s’est donc inclinée au Stade de France, et Mandanda n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés.

« Si on est un peu objectif… »