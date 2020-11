Foot - OM

OM - Malaise : Ce témoignage lourd de sens sur le cas Benedetto

Publié le 8 novembre 2020 à 1h45 par Th.B.

En manque criant de réussite, Dario Benedetto a tout ce qu’il faut pour retrouver le chemin des filets avec l’OM selon André-Pierre Gignac.

André Pierre-Gignac est bien derrière le transfert de Dario Benedetto comme il l’a assuré à Téléfoot La Chaîne. L’ancien buteur de l’OM dressait un portrait flatteur de l’Argentin qui allait coller avec les valeurs et le jeu de l’Olympique de Marseille. Cependant, Benedetto connaît un début de saison plus que compliqué. En témoigne l’absence de but de sa part depuis le début de la saison. Joint par le média, Gignac est monté au créneau pour Dario Benedetto en assurant que l’Argentin ne traverse qu’une mauvaise passe.

« La vérité, je sais qu’il va revenir à son meilleur niveau »