OM : Sanson se réjouit du bilan en L1

Publié le 7 novembre 2020 à 9h03 par La rédaction

Après la victoire à Strasbourg (0-1), Morgan Sanson s'est montré satisfait du bilan de l'OM en Ligue 1 qui compte 18 points en 9 journées.