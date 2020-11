Foot - OM

OM - Polémique : Le gros craquage de Villas-Boas !

André Villas-Boas a paru plus qu’agacé face aux questions des journalistes, après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, ce vendredi (0-1).

L’Olympique de Marseille cherchait à se relancer en Ligue 1, après le gros échec en Ligue des Champions. Et ce n’était pas gagné ! Les Marseillais ont en effet montré un visage loin d’être séduisant face à Strasbourg, en cette 10e journée de championnat. Le salut est toutefois arrivé de Morgan Sanson, qui a marqué un superbe but. Les choses auraient toutefois pu basculer, après une action litigieuse entre Jordan Amavi et Kevin Zohi.

« Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? »