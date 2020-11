Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas s'énerve et pousse un nouveau coup de gueule face aux critiques !

Publié le 7 novembre 2020 à 8h45 par B.C.

Malgré la victoire de l'OM ce vendredi sur la pelouse de Strasbourg (1-0), c'est un André Villas-Boas tendu qui s'est présenté face aux journalistes après la rencontre.

Sous le feu des critiques après la campagne européenne catastrophique de l'OM (3 défaites en 3 matches), André Villas-Boas a dégoupillé ce vendredi en terre alsacienne. Alors que son équipe a défait Strasbourg sans s'illustrer sur le terrain, le Portugais n'a pas apprécié les questions posées par un journaliste de Téléfoot La Chaîne évoquant cette prestation timide. « Sauvés par la fin de match ? De quoi, sauver ? Une équipe, c'est un collectif ! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu'est-ce que vous dites ! Il faut arrêter, a lancé le coach de l’OM. On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l'avant... On gagne 1-0. Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? ». Et André Villas-Boas ne s'est pas calmé en conférence de presse.

Villas-Boas ne cache pas son agacement