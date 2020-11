Foot - Mercato

Mercato : Adama Traoré encore loin de prolonger à Wolverhampton ?

Publié le 17 novembre 2020 à 21h20 par La rédaction

Après une excellente saison Adama Traoré a attiré l’œil de plusieurs grands clubs européens et gagné sa place avec la Roja. Plus en difficulté cette saison avec les Wolves, sa prolongation serait en stand-by.