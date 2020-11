Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tâche se complique pour Leonardo avec ce crack !

Publié le 17 novembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que le PSG serait sur les traces de Dominik Szoboszlai, qui brille actuellement sous le maillot du RB Salzbourg, Leonardo pourrait avoir du mal à mettre la main sur le milieu hongrois dans l'immédiat.

Du haut de ses 20 ans, Dominik Szoboszlai commence à se faire un nom dans le monde du football. Alors qu'il évolue actuellement au Red Bull Salzburg, le milieu de terrain se montre impressionnant avec son équipe cette saison en ayant déjà inscrit 5 buts et délivré 9 passes décisives en 13 apparitions. De quoi rappeler l'éclosion tonitruante d'Erling Haaland à la même époque l'an dernier, et les cadors européens ne voudraient pas passer à côté de lui. Outre l'AC Milan et Arsenal, le Real Madrid serait également sur les traces de Dominik Szoboszlai comme l'a récemment révélé le quotidien AS, et le PSG resterait attentif. Déjà cité parmi les prétendants lors du dernier mercato estival, Leonardo ne lâcherait pas le Hongrois selon les informations divulguées par France Football ce mardi. Interrogé sur l'avenir de sa pépite, l'entraîneur de l'écurie autrichienne Jesse Marsch s'est montré lucide sur le sujet. « Un joueur comme Dominik Szoboszlai est susceptible d'avoir de nombreux prétendants, il a un talent incroyable. Quand vous entraînez des jeunes joueurs, vous devez les aimer, aimer les voir partir et avoir de grandes opportunités de montrer leur talent. (...) Il a un grand avenir, une grande mentalité, il est très talentueux... Je serais surpris qu'il finisse par rester cet hiver », a-t-il récemment indiqué.

Un départ en janvier pas si certain pour Szoboszlai