Mercato - PSG : Leonardo prêt à s'attaquer au crack qui affole l'Europe ?

Publié le 16 novembre 2020 à 19h45 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom de Dominik Szoboszlai qui brille sous le maillot du RB Salzbourg. Le Real Madrid, le Milan AC, Arsenal et le RB Leipzig se seraient également positionnés.

Agé seulement de 20 ans, Dominik Szoboszlai est l’une des révélations de cette année. Le milieu de terrain ne cesse de réaliser de grandes performances sous le maillot du Red Bull Salzbourg. L’international hongrois a déjà inscrit cinq buts cette saison et est destiné à rejoindre un grand club européen. Plusieurs formations se seraient d’ores et déjà positionnées dans ce dossier afin de tenter de l’attirer lors des prochaines sessions de transferts. Le Real Madrid, mais aussi Arsenal, le RB Leipzig et le Milan AC auraient coché le nom de Dominik Szoboszlai.

Szoboszlai sur les tablettes du PSG