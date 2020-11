Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria, l'énorme dilemme de Leonardo !

Publié le 17 novembre 2020 à 17h45 par A.D.

Alors que le contrat d'Angel Di Maria arrivera à terme le 30 juin, Leonardo hésiterait à le prolonger en raison de son âge et de son salaire XXL. Le directeur sportif du PSG aurait toujours en tête la jurisprudence Thiago Silva et ne voudrait pas réaliser la même erreur avec El Fideo.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a décidé de se séparer de plusieurs joueurs en fin de contrat. Engagés jusqu'au 30 juin avec le PSG, Edinson Cavani et Thomas Meunier ont rejoint respectivement Manchester United et le Borussia Dortmund. De leur côté, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting ont étendu leur bail jusqu'à la fin du mois d'août dernier pour pouvoir finir la campagne de Ligue des Champions avant de s'engager en faveur de Chelsea et du Bayern Munich. En ce qui concerne Thiago Silva, Leonardo avait annoncé qu'il allait le laisser partir cet été bien avant la fin de son contrat, mais a finalement changé d'avis. En effet, le directeur sportif du PSG aurait tenté de prolonger O Monstro pour qu'il reste au moins une saison de plus dans la capitale française, mais il s'y serait pris trop tard. Et pour ne pas voir le même scénario se produire avec Angel Di Maria, Leonardo compterait faire les choses différemment.

Le départ de Thiago Silva hanterait toujours Leonardo