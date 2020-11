Foot - Mercato

Mercato : Cette révélation sur le licenciement de Tuchel à Dortmund

Publié le 17 novembre 2020 à 21h40 par La rédaction

Après deux belles saisons à Dortmund, Thomas Tuchel a été licencié en 2017. Non pas pour les résultats, mais pour ses différends avec le directeur sportif du club.