Mercato - PSG : Griezmann, maison… Cette révélation sur le retour avorté de Neymar au Barça !

Publié le 17 novembre 2020 à 19h45 par T.M.

En 2019, à défaut de faire revenir Neymar, le FC Barcelone a recruté Antoine Griezmann. Le Français semble d’ailleurs avoir profité du retour avorté de l’actuel joueur du PSG.

Alors que Neymar est aujourd’hui au PSG et pourrait encore y être pendant quelques années, tout aurait pu basculer en 2019. En effet, lors du mercato estival, le Brésilien a tout pour retourner au FC Barcelone et cela ne s’est joué rien pour que cela se concrétise. En effet ancien dirigeant blaugrana, Javier Bordas a assuré : « Le PSG a demandé 130M€, avec Todibo, Rakitic et le prêt d’un an pour Dembélé. Mais nous n’avons offert que 110M€, les deux autres joueurs et le prêt de Dembélé ». Mis en échec pour Neymar, le Barça est finalement parti chercher Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid.

La maison de Neymar pour Griezmann ?