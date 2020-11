Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar était vraiment prêt à tout pour revenir à Barcelone !

Publié le 17 novembre 2020 à 18h30 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Neymar n’avait pas oublier le FC Barcelone. En 2019, le Brésilien a d’ailleurs tout fait pour retourner en Catalogne. Un transfert qui a finalement avorté pour 20M€, mais l’ancien Barcelonais était vraiment déterminé à retrouver le Camp Nou.

Actuellement, le feuilleton Neymar fait à nouveau énormément parler. Mais cette fois, c’est plutôt une prolongation au PSG qui est au centre des discussions pour le Brésilien. Heureux dans la capitale, le joueur de 28 ans serait désormais enclin à parapher un bail, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Si les signaux semblent bons pour cette prolongation de Neymar, cela était clairement loin d’être le cas il y a quelques mois. En effet, en 2019, le joueur de Thomas Tuchel a tout fait pour quitter le PSG. N’ayant pas vraiment oublier le FC Barcelone, estimant pour certains avoir fait une erreur, l’international auriverde souhaitait faire son retour en Catalogne. Un feuilleton qui a suscité de nombreux remous. Toutefois, malgré de nombreuses discussions et réunions entre les deux clubs, cela ne s’est pas fait. Un retour avorté de Neymar au Barça dont on en sait désormais un peu plus aujourd’hui…

« Le père de Neymar a dit qu’il était prêt à les mettre »