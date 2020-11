Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Dayot Upamecano !

Publié le 18 novembre 2020 à 16h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité en juillet dernier, Leonardo est intéressé par le profil de Dayot Upamecano avec qui des contacts ont été noués. Et alors que l’international français est très courtisé sur le marché, la décision pour son avenir pourrait être prise cet hiver.

C’était l’un des dossiers du mercato estival. Dans la première partie de la session des transferts, l’impressionnant Dayot Upamecano faisait tourner la tête de bien des clubs européens en quête de renfort en défense centrale. Ce fut le cas d’Arsenal, du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore du PSG qui avaient tous flairé le bon coup pour un espoir français qui était alors contractuellement lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2021 dans lequel une clause libératoire de 60M€ était inséré. Le 21 juillet dernier, le10sport.com vous révélé en exclusivité que Leonardo avait ouvert les discussions avec le clan Upamecano afin d’obtenir l’aval du joueur avant de parler transfert avec Leipzig. Finalement, Dayot Upamecano a choisi de prolonger son contrat avec le pensionnaire de Bundesliga jusqu’en 2023 en se mettant cependant d’accord avec ses dirigeants pour que sa clause libératoire soit réduite et s’élève au prix de 45M€. Depuis la fin du mercato, le nom d’Upamecano continue d’animer le marché des transferts en marge des prochaines sessions. Et dès cet hiver, ce dossier pourrait prendre une tout autre dimension, ou au moins connaître un tournant important.

Une décision prise dès cet hiver !

Journaliste pour Sport BILD , Christian Falk a fait un point sur l’opération Dayot Upamecano. À en croire ses informations, une décision pour son avenir serait susceptible d’être prise au cours du mois de janvier. En effet, les premières offres de clubs de Premier League devraient être soumises à ce moment-là, au prix de sa clause libératoire. À l’instant T, celui qui dispose à présent du statut d’international français, serait tout simplement trop cher pour le Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment. En effet, Liverpool et Manchester United resteraient des obstacles à franchir pour le PSG et tiendraient même la corde à ce jour dans cette opération. Les Reds ont enregistré deux blessures importantes à cette position avec Virgil Van Dijk et Joe Gomez plus récemment. De quoi faire de l’équipe entraînée par Jürgen Klopp une véritable menace pour le PSG. Du point de vue du joueur, le choix de sa future destination n’était pas pris début octobre.

Upamecano déterminé à terminer la saison à Leipzig