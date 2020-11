Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Garcia... Cette énorme révélation sur le mercato hivernal du Barça !

Publié le 18 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Après les échecs du mercato estival, le FC Barcelone fait de Memphis Depay et Eric Garcia les priorités du prochain mercato hivernal pour venir renforcer l'effectif de Ronald Koeman. Toutefois, la situation financière des Blaugrana ne se serait pas améliorée, et l'arrivée des deux cibles de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas serait plus que jamais compromise.

Dans une situation financière particulièrement précaire depuis plusieurs mois, le FC Barcelone cherche de nombreuses solutions pour équilibrer ses comptes. Le prochain mercato hivernal pourrait être riche en départ, alors que de nombreux indésirables ne sont pas partis cet été. Martin Braithwaite notamment pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines, un an après son arrivée, alors que trois clubs de Premier League seraient intéressés par son profil. De même pour Junior Firpo, qui n'entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et pourrait prendre la direction de l'Inter Milan. Toutefois, ces départs ne pourraient pas suffire pour permettre au FC Barcelone de s'attacher les services de Memphis Depay et Eric Garcia...

« Le club doit baisser les salaires de 30M€, ou ils ne viendront pas »