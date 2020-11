Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pourrait jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 18 novembre 2020 à 15h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba ne sera pas conservé par le Bayern Munich et ne devrait pas manquer de sollicitations. Toutefois, Pini Zahavi aurait clairement une préférence pour son joueur.

Avec le départ de Thiago Silva, qui a rejoint Chelsea libre de tout contrat, le Paris Saint-Germain s'est mis en quête d'un nouveau défenseur central d'envergure. En vain puisqu'aucun axial n'a débarqué durant le mercato estival. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, le PSG n'a pas pu investir sur un gros nom bien que Kalidou Koulibaly ou encore Milan Skriniar aient été liés au club de la capitale. Mais ce n'est probablement que partie remise puisque Leonardo aurait tenté le coup pour Sergio Ramos, et serait également intéressé par David Alaba, qui ne prolongera pas son contrat au Bayern Munich qui prend fin en juin prochain.

Zahavi voudrait envoyer Alaba au Real