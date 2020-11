Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait une très grosse opportunité pour son avenir !

Publié le 18 novembre 2020 à 15h15 par A.M.

Suite à la débâcle de l'Allemagne contre l'Espagne (0-6), l'avenir de Joachim Löw est remis en cause, et Thomas Tuchel serait l'un des favoris pour lui succéder à la tête de la Nationalmannschaft.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel sait qu'il ne sera pas prolongé et que son avenir sur le banc du PSG est plus que compromis à court terme. Par conséquent, alors que le club de la capitale cherche un nouvel entraîneur, le technicien allemand pourrait également se mettre en quête d'un nouveau poste. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ancien coach du Borussia Dortmund a déjà des touches en Premier League où plusieurs clubs ont sondé son entourage. Mais un autre banc pourrait prochainement lui être proposé.

Tuchel, le mieux placé pour remplacer Löw ?