Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bataille est lancée pour Lionel Messi !

Publié le 19 novembre 2020 à 10h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à l'issue de son bail. Et pour le récupérer, Manchester City et l'Inter Milan seraient à la lutte.

L'avenir de Lionel Messi n'a probablement pas fini de faire parler. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain. La star argentine est d'ailleurs déjà l'enjeu majeur de la campagne électorale au Barça qui s'achèvera le 24 janvier prochain par l'élection du nouveau président blaugrana qui succédera à Josep Maria Bartomeu. Il faut dire que l'été dernier, Lionel Messi a fait le forcing pour quitter son club de toujours, en vain. Mais il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager pour la saison prochaine.

Manchester City et l'Inter Milan à la lutte pour Messi ?