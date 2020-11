Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi pourrait prendre une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 9h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait bien quitter le Barça plus tôt que prévu. Dès le mercato d'hiver, l'Argentin pourrait forcer son départ.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur des toutes les préoccupations en Catalogne. Et pour cause, le contrat de l'Argentin prend fin en juin prochain, et les discussions pour une prolongation sont au point mort puisque la direction actuelle du Barça assure simplement l'intérim jusqu'au 24 janvier prochain, date des élections présidentielles pour nommer le successeur de Josep Maria Bartomeu. Mais alors qu'il avait réclamé son départ cet été, Lionel Messi pourrait bien ne pas attendre les élections pour remettre son avenir en cause.

Messi pourrait forcer son départ en janvier !