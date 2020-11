Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est interpellé pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font interpelle clairement Lionel Messi et compte même sur Xavi pour le convaincre de rester.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail au FC Barcelone. Et alors qu'il avait réclamé son départ l'été dernier, notamment à cause de la gestion de Josep Maria Bartomeu, l'Argentin sera au cœur des attentions des la prochaine direction. Il est d'ailleurs l'un des enjeux de la campagne électorale actuelle puisque les candidats savent qu'en garantissant la prolongation de Lionel Messi, ils augmentent leur chance d'être élus. Victor Font, l'un des favoris pour cette élection, annonce d'ailleurs dans une interview à Reuters qu'il fera tout pour garder La Pulga , et que Xavi pourrait l'aide.

«Messi doit être convaincu que nous avons un projet compétitif et gagnant»