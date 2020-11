Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen prend position pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 18 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Fraîchement prolongé au FC Barcelone, Marc-André ter Stegen est désormais lié au club jusqu’en 2025. Le portier allemand juge Lionel Messi essentiel, et espère qu’il prendra la même décision en prolongeant à son tour.

Le FC Barcelone a passé un été bien mouvementé. La lourde défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) a mis le feu aux poudres, et provoqué un grand chamboulement dans la maison blaugrana . À tel point que Lionel Messi a songé à mettre les voiles et quitter son club de toujours. Au final la Pulga a décidé d’aller au terme de son contrat, après un bras de fer avec sa direction. Mais son avenir demeure incertain, et Manchester City reste à l’affût pour enrôler le sextuple ballon d’or gratuitement en fin de saison. À Barcelone, l'espoir d'une prolongation demeure.

« J’espère qu’il est heureux et qu’il continuera à l’être ici »