Mercato - Barcelone : Griezmann entérine son départ du Barça ?

18 novembre 2020

Certains éléments récents apportent une preuve formelle qu’Antoine Griezmann envisage désormais un départ du FC Barcelone. Explication.

Depuis peu, la communication du clan Griezmann semble avoir grandement évolué. L’évocation de sa relation avec Lionel Messi est en effet beaucoup plus tranchée, à l’image des déclarations de l’oncle de l’attaquant français à l’occasion d’un reportage diffusé sur M6 : « Je savais qu'il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon. »

Changement de cap