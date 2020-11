Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann a-t-il trouvé le déclic ?

Publié le 17 novembre 2020 à 14h30 par Th.B.

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann a su montrer l’étendue de sa classe avec l’Équipe de France face au Portugal samedi soir. Une prestation qui a le mérite de garder espoir de revoir le Français retrouver de sa superbe au FC Barcelone selon Blaise Matuidi et son coéquipier au club catalan Pedri.

Cette saison, Antoine Griezmann a inscrit autant de buts avec l’Équipe de France qu’avec le FC Barcelone, à savoir deux avec chacune des équipes. De quoi souligner les difficultés et le manque de réalisme du champion du monde tricolore avec le club blaugrana. D’ailleurs, la période qu’il traverse au Barça est si délicate que la presse évoque déjà un départ de Griezmann au mercato hivernal afin de faire la place à Memphis Depay notamment. En interne, son entente non optimale avec Lionel Messi, que l’entourage du Français a fait passer pour « un monarque » dans la presse ces derniers temps a engendré des brouilles. Le capitaine du FC Barcelone, selon El Chiringuito , compterait s’entretenir avec Griezmann au terme de la trêve internationale afin d’en savoir plus sur cette histoire que le Français aurait cautionné. Ladite trêve internationale est une véritable bouffée d’air frais pour Antoine Griezmann qui ne semble pas arriver à s’intégrer au groupe et surtout à la philosophie du club catalan sur le terrain. Et le match face au Portugal peut-il être l’élément déclencheur pour l’attaquant du FC Barcelone ?

Griezmann sortirait la tête de l’eau

Positionné en milieu offensif derrière Kingsley Coman et Anthony Martial, Antoine Griezmann est parvenu à trouver les bons décalages pour les attaquants, en atteste son ouverture pour Martial en première période, qui a manqué son face-à-face contre Rui Patricio qui a été impérial. Pour Blaise Matuidi, qui a été un coéquipier de longue date en Équipe de France, Griezmann est sur la bonne voie pour retrouver le top niveau. « J’ai trouvé qu'il a été très, très bon. Il a su faire jouer son équipe dans une position qu'il affectionne (en soutien de l'attaquant, ndlr). C'est un joueur qui aime avoir le ballon, se positionner derrières les joueurs. Quand, derrière soi, on a des joueurs comme N'Golo (Kanté) et Paul (Pogba), qui arrivent à le trouver entre les lignes... On connaît ses qualités pour faire jouer l'équipe et parfois aussi être décisif. Il a montré sa palette dans la passe. C'est le Griezmann qu'on aime voir » . a récemment confié Blaise Matuidi au Club du Dimanche pour beIN SPORTS concernant la prestation d’Antoine Griezmann face au Portugal samedi soir (1-0), avant de s’attarder sur ses difficultés au FC Barcelone. « On sait qu'à Barcelone, ce n'est pas la même chose parce qu'il n'est pas dans un positionnement qu'il aime, poursuit l'ancien milieu du PSG. C'est à lui aussi de s'adapter parce que c'est la marque des grands clubs. On connaît tous la situation avec Lionel Messi qui prend pas mal de place. Je sais qu'Antoine va s'accrocher et finira par trouver son positionnement ». Et à Barcelone, tout n’est pas noir pour Antoine Griezmann.

Le vestiaire derrière Griezmann