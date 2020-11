Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Messi... Griezmann se venge du Barça !

Publié le 17 novembre 2020 à 10h00 par A.M.

Ces derniers jours, l'entourage d'Antoine Griezmann n'a pas manqué de s'en prendre à Lionel Messi. Une communication visiblement bien ficelée qui avait pour but de se venger du Barça. Explications.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à exister aux côtés de Lionel Messi. Une situation qui agace l'entourage du Champion du monde comme l'expliquait récemment son oncle dans un reportage diffusé sur M6 : « Je savais qu'il n'allait pas réussir les six premiers mois, mais je ne pensais pas que ça durerait un an. En plus, avec Messi, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, ce n'est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas assez et les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs. Et Antoine a besoin de beaucoup travailler pour être bon . » Et visiblement, tout était préparé.

Griezmann s'est vengé du Barça