Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Le clan Griezmann cartonne encore Lionel Messi !

Publié le 13 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'Antoine Griezmann traverse une période délicate au FC Barcelone, ses proches n'en finissent plus de critiquer ouvertement Lionel Messi.

Un peu plus d'un an après son arrivée au FC Barcelone pour 120M€, Antoine Griezmann peine toujours à s'intégrer. Et pour cause, selon Eric Olhats, Lionel Messi ne facilite pas les choses. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », assurait l'ancien conseiller du Français dans les colonnes de France Football .

Messi est encore pointé du doigt par le clan Griezmann