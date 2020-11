Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Setién se fait fracasser après son tacle sur Messi !

Publié le 11 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que Quique Setién a récemment avoué que Lionel Messi n'était pas facile à gérer au quotidien, le président de Las Palmas ne s'est pas privé de répondre à sa manière à son ancien entraîneur.

Le passage du Quique Setién au FC Barcelone aura été de courte durée. Nommé en début d'année suite au licenciement d'Ernesto Valverde, l'Espagnol a plié bagage cet été après l'humiliation contre le Bayern Munich (8-2) en Ligue des champions. Setién a malgré tout eu le temps de découvrir Lionel Messi, et ce dernier a laissé un souvenir particulier à l'ancien coach du FC Barcelone. « Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai. Quelque chose d'inhérent à de nombreux athlètes comme le montre le documentaire sur Michael Jordan. Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il est très réservé. Il ne parle pas beaucoup. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer », avait révélé Quique Setién dans El Pais il y a quelques jours. Une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre en Espagne, et qui n'a pas laissé indifférent le président de Las Palmas.

« Il n'y a pas de mérite à dire ça sur Messi »