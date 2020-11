Foot - Barcelone

Barcelone : Antoine Griezmann est passé proche de prendre une décision fracassante !

Publié le 12 novembre 2020 à 12h00 par A.M.

Après le titre de Champion du monde remporté avec l'équipe de France en 2018, Antoine Griezmann a songé à prendre sa retraite internationale comme le révèle son oncle.

La situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est très délicate. Recruté pour 120M€ durant l'été 2019, le natif de Mâcon n'a jamais réussi à évoluer à son meilleur niveau depuis son arrivée. Et pour cause, le Français évolue dans le même secteur qu'un certain Lionel Messi et leur association est plus que délicate. Que ce soit Ernesto Valverde, Quique Setién, et désormais Ronald Koeman, aucun entraîneur n'a réussi à trouver le bon poste pour Antoine Griezmann qui peine à trouver sa place aux côtés du sextuple Ballon d'Or. Par conséquent, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid ronge son frein en club et profite des trêves internationales pour s'offrir un peu d'air.

Griezmann a songé à prendre sa retraite internationale