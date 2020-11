Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Mbappé... Ce témoignage fort sur Griezmann !

Publié le 14 novembre 2020 à 19h00 par A.M.

Alors que l'entourage d'Antoine Griezmann n'a pas manqué de pointé du doigt Lionel Messi, Philippe Montanier, ancien entraîneur du Champion du monde, évoque également les difficultés du joueur du Barça.

Depuis son arrivée au FC Barcelone pour 120M€ il y a un an, Antoine Griezmann est en grande difficulté. Le Français peine à trouver sa place au sein du club catalan où il évolue dans un secteur de jeu similaire à celui de Lionel Messi. La star argentine a d'ailleurs été pointée du doigt par les proches du natif de Mâcon à savoir Eric Olhats, son ancien conseiller, et Emmanuel Lopes, son oncle. Entraîneur d'Antoine Griezmann à la Real Sociedad, Philippe Montanier est moins virulent mais confirme qu'il y a un problème.

«Parfois, certaines belles fleurs étouffent un peu les autres…»